Rhein-Hunsrück-Kreis

Boppard

Fußgänger zwei Mal angefahren: 64-Jähriger schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am frühen Freitagabend zwischen Karbach und Dörth (Rhein-Hunsrück-Kreis) von zwei Autos angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, lief der 64-Jährige am Fahrbandrand der L213 und wurde zunächst von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift. Dadurch geriet er weiter auf die Fahrbahn und wurde von einem zweiten Pkw frontal erfasst.