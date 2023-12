Kaiserslautern

Katzweiler

Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Donnerstag in Katzweiler bei Kaiserslautern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe der 40-Jährige am Nachmittag die Straße überqueren wollen, als es zu dem Unfall gekommen sei, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Details zum Autofahrer teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ortsdurchfahrt war für rund drei Stunden gesperrt.