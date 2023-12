Fernsehen

Mainz

Früherer ZDF-Intendant Dieter Stolte gestorben

Der frühere ZDF-Intendant Dieter Stolte ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montagabend in Mainz mit. Stolte stand von 1982 bis 2002 an der Spitze des ZDF. Intendant Norbert Himmler würdigte ihn als einen überzeugten Verfechter des öffentlich-rechtlichen Systems.