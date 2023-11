Rhein-Lahn-Kreis

Obertiefenbach

Frontalzusammenstoß auf Kreisstraße: eine Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 50 im Rhein-Lahn-Kreis ist am Freitag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Ein 69-Jähriger, der mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Ortsmitte Obertiefenbach unterwegs war, sei auf die Gegenspur geraten, teilte die Polizei mit. Dort prallte sein Wagen mit dem entgegenkommenden Auto der 57-jährigen Frau zusammen. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 69-Jährige blieb unverletzt. Warum er von seiner Spur abkam, war noch unklar.