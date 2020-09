Friedlicher Start der Nicht-Wiesn

Das Oktoberfest in München ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nur vereinzelte Personen in Tracht begehen den Moment, in dem eigentlich das erste Fass angestochen worden wäre.

München (dpa). Zum Starttermin des ausgefallenen Oktoberfests ist es auf der Münchner Theresienwiese ruhig geblieben.

Nur vereinzelte Personen in Tracht begingen den Moment, in dem eigentlich das erste Fass angestochen worden wäre auf dem Festgelände – teilweise mit „Ozapft is!“-Rufen. Das Oktoberfest wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt, normalerweise hätte heute um 12.00 Uhr begonnen.

Stattdessen galt nun sogar ein Alkoholverbot auf der Theresienwiese. Dadurch wollte die Stadt wilde Ersatzfeiern verhindern. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 60 Beamten im Einsatz, um das Verbot zu kontrollieren. Bis zum Mittag blieb einem Sprecher zufolge alles ruhig.

Unter anderem picknickte eine Gruppe von Wiesnbedienungen in Tracht mit Cola-Mix und alkoholfreiem Radler unterhalb der Bavaria. Die Wirtshauswiesn, bei der in mehr als 50 Münchner Gaststätten eine Art Ersatzoktoberfest mit den üblichen Hygienemaßnahmen gefeiert werden soll, sahen sie kritisch. „Das ist ein Schmarrn“, sagte Nicolai Schmidt, der normalerweise in einem der Festzelte gearbeitet hätte. Nur wenige Meter entfernt lief am Sonntag der Betrieb in der Corona-Teststation auf der Theresienwiese weiter.

