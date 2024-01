Subventionen

Mainz

Freie Wähler und AfD gegen Agrardiesel-Pläne

Die Fraktionen der AfD und der Freien Wähler wollen sich im rheinland-pfälzischen Landtag für die Interessen der Landwirte im Land einsetzen. Die Oppositionsfraktionen kündigten am Donnerstag in Mainz Anträge an, mit denen im Parlament der Stopp der geplanten Subventionskürzungen für die Bauern gefordert wird. Die Ampel-Regierung in Mainz sollte außerdem Maßnahmen für den Erhalt der Konkurrenzfähigkeit der heimischen Landwirtschaft im internationalen Wettbewerb erarbeiten.