Staatsanwaltschaft Trier

Trier

Frau stirbt nach Angriff mit Eisenstange: Nachbar angeklagt

Ein Mann aus Trier ist wegen Totschlags an seiner Nachbarin angeklagt worden. Der 25-Jährige soll der 57-Jährigen am 5. September 2023 im Streit um Lärm mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben. Die Frau sei daraufhin rückwärts eine Treppe heruntergestürzt, habe dabei eine weitere schwere Kopfverletzung erlitten und sei knapp zwei Wochen später in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft Trier am Dienstag mit.