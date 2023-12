Ludwigshafen

Ludwigshafen

Frau prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Eine 83-Jährige ist in Ludwigshafen mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die Autofahrerin kam am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 13 nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Versuche, sie zu reanimieren, blieben erfolglos. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache war zunächst unklar.