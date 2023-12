Versandhandel

Unkel

Frau bestellt für Tausende Euro Waren auf fremden Namen

Eine Frau hat versucht, auf einen fremden Namen bestellte Waren im Wert von tausenden Euro in einem Paketshop in Unkel (Landkreis Neuwied) entgegenzunehmen. Für die Abholung benutzte die 28-Jährige eine gefälschte Vollmacht. Sie wurde am Samstagmittag auf frischer Tat ertappt, wie die Polizei mitteilte.