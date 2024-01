Feuer

Saarbrücken

Frau bei Brand verletzt: Verdacht auf Brandstiftung

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken ist am Donnerstagmorgen eine 49 Jahre alte Frau verletzt worden. Gegen die Frau bestehe ein Anfangsverdacht auf fahrlässige Brandstiftung, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Während der Löscharbeiten habe die «psychisch auffällige» 49-Jährige sich zunächst geweigert, das Gebäude im Stadtteil Dudweiler zu verlassen. Die Polizei brachte sie ins Freie. Die zwölf weiteren Bewohner des Hauses verließen es teils selbstständig oder wurden von der Feuerwehr nach draußen gebracht.