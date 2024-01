NS-Geschichte

Mainz

Forschungsprojekt: Enkel wollen über Holocaust sprechen

In rheinland-pfälzischen Familien wird einer Studie zufolge selten über den Holocaust gesprochen. Mehr als die Hälfte der Befragten habe angegeben, selten oder nie über das Thema zu Hause zu sprechen, sagte Inka Engel von der Universität Koblenz am Dienstag bei der Vorstellung der Ergebnisse des vom Landtag beauftragten Forschungsprojekts in Mainz. In den Familien, in denen über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg gesprochen werde, stoße oft die Generation der Enkel dieses Thema an.