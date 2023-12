Freie Wähler

Mainz

Flut-Untersuchungsausschuss: Beweisantrag gestellt

Die Freien Wähler wollen im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe vor rund zweieinhalb Jahren im Ahrtal einen weiteren Experten zu den Vorgängen befragen. Er habe einen entsprechenden Beweisantrag gestellt, der in einer nicht öffentlichen Beratungssitzung des Ausschusses an diesem Mittwoch den Mitgliedern zur Beschlussfassung vorgelegt werde, teilte der Obmann der Oppositionsfraktion, Stephan Wefelscheid, am Montag in Mainz mit. Sollte es grünes Licht dafür geben, soll der geschäftsführender Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, Frank Roselieb, als Sachverständiger angehört werden.