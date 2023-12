Fluchtversuch

Saarbrücken

Flüchtender Drogenhändler sitzt auf Garagendach fest

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein mutmaßlicher Drogenhändler in Saarbrücken aus einem Fenster gesprungen – und musste anschließend von der Feuerwehr gerettet werden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollten Rauschgiftermittler die Wohnung des 38-Jährigen durchsuchen. Der Mann habe dann eine nicht geringe Menge an Ecstasy-Pillen und Kokain weggeworfen und sei aus dem Fenster gesprungen.