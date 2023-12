JVA Frankenthal

Fluchtversuch eines Häftlings endet in Bach

Im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße hat ein Häftling auf dem Weg zu seiner Anhörung die Flucht ergriffen. Der Mann aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal sollte am Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße einem Strafrichter vorgeführt werden, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.