Fliegerbombe in Ludwigshafen gefunden und entschärft

In Ludwigshafen ist am Freitag eine Fliegerbombe gefunden und entschärft worden. Die 50-Kilo-Bombe war knapp drei Stunden nach ihrer Entdeckung entschärft, wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilte. Zehn Menschen mussten zur Sicherheit einen Sperrbereich verlassen, in dem unter anderem eine Kleingartenanlage und ein Tennisclub liegen. Neben dem Kampfmittelräumdienst waren die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz, wie es weiter hieß.