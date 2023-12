Kriminalität

Kaiserslautern

Firmengebäude in Kaiserslautern wegen Bombendrohung geräumt

Unbekannte haben eine Bombendrohung gegen eine Firma in Kaiserslautern ausgesprochen. Das Firmengebäude wurde daraufhin geräumt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vor Ort lief am Nachmittag ein größerer Polizeieinsatz, die Beamten durchsuchten das Gebäude unter anderem mit Spürhunden. Nach Angaben einer Sprecherin handelt es sich um einen größeren Komplex. Wie viele Menschen das Gebäude verlassen mussten, war zunächst aber unklar. Rund um das Firmengelände kam es zu einer Straßensperrung.