Filmfestival Max Ophüls Preis mit 226 Vorstellungen

Beim 45. Filmfestival Max Ophüls Preis vom 22. bis 28. Januar im Saarland werden 18 Preise in einer Gesamthöhe von 118.500 Euro verliehen. Das gaben die Veranstalter am Freitag in Saarbrücken bekannt.

ARCHIV – Die Schauspielerin Sandra Hüller ist Ehrengast beim 44. Filmfestival Max Ophüls Preis. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken (dpa) – An den Wettbewerben nehmen 58 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm teil. Zusammen mit den Neben- und Sonderreihen werden in sieben Spielstätten 131 Filme in 226 Vorstellungen gezeigt. «Ein Film-Jahrgang voller Emotionen, Tiefe und dem Wunsch nach Freiheit», sagte Programmleiterin Theresa Winkler der Deutschen Presse-Agentur.

Der Max Ophüls Preis gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung junger Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Bei der jüngsten Ausgabe vor knapp einem Jahr hatten die Veranstalter mehr als 38.000 Besuche in den Kinosälen und bei den Veranstaltungen verzeichnet.

Auch das 45. Filmfestival Max Ophüls Preis findet in dualer Form statt. Eine Auswahl der Filme wird erneut als Stream über die Filmfestival-Website zur Verfügung stehen.

