Filmfestival Max Ophüls Preis beginnt

In Saarbrücken beginnt das Filmfestival Max Ophüls Preis für den jungen deutschsprachigen Film. Eröffnet wird die 45. Ausgabe am Montag (19.30 Uhr) mit Adrian Goigingers Spielfilm «Rickerl – Musik is höchstens a hobby». In der Hauptrolle der melancholisch-humorvollen Vater-Sohn-Geschichte ist der österreichische Singer-Songwriter Voodoo Jürgens zu sehen.

ARCHIV – Das Logo des Filmfestivals Max Ophüls Preis. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken (dpa) – Das Festival steht für die Entdeckung junger Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis zum Sonntag werden in sieben Spielstätten – darunter vier in der saarländischen Landeshauptstadt – 131 Filme in 226 Vorstellungen gezeigt.

Auf die Filmemacher warten wieder 18 Preise in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro, die bei einer Abschlussfeier am Samstag (19.00 Uhr) vergeben werden. An den Wettbewerben nehmen 58 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm teil. Auch das 45. Filmfestival Max Ophüls Preis findet in dualer Form statt: Eine Auswahl der Filme wird erneut als Stream über die Filmfestival-Website zur Verfügung stehen.

