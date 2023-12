45. Filmfestival

Saarbrücken

Film über Voodoo Jürgens eröffnet Max Ophüls Preis

Das 45. Filmfestival Max Ophüls Preis wird am 22. Januar 2024 mit Adrian Goigingers Spielfilm «Rickerl – Musik is höchstens a hobby» eröffnet. Das gaben die Veranstalter am Montag bekannt. In der Hauptrolle der melancholisch-humorvollen Vater-Sohn-Geschichte ist der österreichische Singer-Songwriter Voodoo Jürgens zu sehen. Regisseur Adrian Goiginger stellt seinen Film in Saarbrücken demnach persönlich vor – gemeinsam mit seinem Team und einigen der Schauspieler und Schauspielerinnen. Ab dem 1. Februar ist «Rickerl – Musik is höchstens a hobby» dann in deutschen Kinos zu sehen.