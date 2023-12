Verkehrsunfall

Trier-Ehrang

Feuerwehrwagen stößt mit Auto zusammen: Fahrerin verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Einsatzwagen der Feuerwehr ist eine 55-jährige Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren beide Fahrzeuge am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 53 in Trier auf eine Ampel zu und stießen dabei zusammen. Die 55-jährige Autofahrerin kam in ein Krankenhaus, die Menschen im Feuerwehrauto wurden nicht verletzt.