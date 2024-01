Unwetter

Mainz

Feuerwehr und Katastrophenschutz bereiten sich vor

Angesichts der höchsten amtlichen Unwetterwarnstufe haben Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten in Mainz und Rheinhessen zusätzliche Vorkehrungen getroffen. Die Leitstelle in Mainz sei wegen zu erwartender Notrufe personell aufgestockt worden, teile die Feuerwehr am Mittwoch mit. Die Feuerwehr habe zusätzliches Personal mit weiteren Fahrzeugen in Dienst genommen. Trotzdem könne es bei der zu erwarteten extremen Straßenglätte dazu kommen, dass Einsätze nur verzögert abgearbeitet werden könnten. Da besonders mit vermehrten medizinischen Notfällen durch Stürze sowie längeren Fahrtzeiten der Rettungsdienste zu rechnen sei, seien ehrenamtliche Einheiten des Katastrophenschutzes alarmiert worden.