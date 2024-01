Kaiserslautern

Kaiserslautern

Feuerwehr findet Tote nach Brand in Wohnhaus

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Kreis Kaiserslautern hat die Feuerwehr eine tote Frau entdeckt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich um die 66 Jahre alte Bewohnerin des Hauses handelt, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die Rettungskräfte waren demnach in der Nacht gegen 1.00 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden, vier Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Ein 45-Jähriger wurde leicht verletzt. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag. Die Brandursache blieb zunächst unklar.