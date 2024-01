Rehlingen-Siersburg

Feuer greift von Auto auf Haus über: Hoher Schaden

Beim Brand eines Einfamilienhauses und eines Autos in Rehlingen-Siersburg (Landkreis Saarlouis) ist ein Schaden im vermutlich sechsstelligen Bereich entstanden. Das Feuer griff am frühen Samstagmorgen vom Wagen auf das angrenzende Haus über, wie die Polizei mitteilte. Wieso das Auto in Brand geraten war, war zunächst unklar. Das Haus ist nach Polizeiangaben nicht mehr bewohnbar. Das Nachbaranwesen wurde durch die Hitze leicht beschädigt. Verletzte gab es nicht.