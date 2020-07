«XXL-Bundestag verhindern»

FDP und Grüne: Kompromiss zur Wahlrechtsreform prüfenswert

Der Stuttgarter Mathe-Professor Hesse kommt mit seinem Vorstoß für eine Wahlrechtsreform bei FDP und Grünen gut an. Prüfenswert – so lautet in ihren Fraktionen die Reaktion auf das Kompromissmodell.