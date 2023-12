Ermittlungen

Saarbrücken/Nalbach

Falsche Polizisten berauben Familie: Festnahmen

Rund ein halbes Jahr nach einem brutalen Überfall auf eine Familie in einem Wohnhaus in Nalbach hat die Polizei am Mittwoch drei Tatverdächtige festgenommen. Ermittler des Dezernates für Eigentumskriminalität des Landespolizeipräsidiums nahmen mit Unterstützung von Spezialeinheiten und ausländischen Polizeikräften drei Männer im Kreis Saarlouis fest, wie das Landespolizeipräsidium mitteilte. Diese seien 21, 34 und 41 Jahre alt.