Fall Raab: Opposition attackiert Regierung

Mainz (dpa/lrs). Die rheinland-pfälzische Landtagsopposition fordert nach dem kritischen Brief der Medienpolitikerin Heike Raab (SPD) an den SWR harte Konsequenzen. CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder warf Staatssekretärin Heike Raab (SPD) am Mittwoch im Parlament in Mainz die Täuschung des Landtags, der Presse und der Rundfunkgremien vor. Schnieder rief Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dazu auf, Raab als Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa und Medien abzuberufen.

So etwas passiere nicht zufällig oder aus Versehen und sei inakzeptabel, betonte Schnieder in der hitzigen Debatte. Der Brief Raabs an den SWR mit Kritik an einem Beitrag im SWR-Fernsehen sei Teil eines «groß angelegten Einschüchterungsvorhabens» gewesen. Später habe Raab mit Aussagen unter anderem im Medienausschuss des Landtags zu täuschen versucht. Nach wie vor blieben Unwahrheiten bestehen. Raab sei es nicht gelungen, die Vorwürfe gegen ihre Person zu entkräften.

«Der Versuch der Einflussnahme auf die Berichterstattung unabhängiger Medien durch die Landesregierung ist mitnichten ein Ausreißer, sondern der Auswuchs einer grundsätzlichen Haltung, die sich hier besonders deutlich manifestiert hat», mahnte AfD-Fraktionschef Jan Bollinger. Der Vorsitzende der Oppositionsfraktion forderte einen Untersuchungsausschuss des Landtags zur Aufklärung der Vorgänge.

Joachim Streit, Fraktionschef der Freien Wähler, sprach bei der Sondersitzung des Landtags von Machtmissbrauch der Multifunktionärin Raab und einem verfassungswidrigen Handeln. Staatsvertreter müssten Staatsferne zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen, sich inhaltlich einzumischen sei «ein absolutes Tabu». Raab habe eine völlige Ignoranz gegenüber der Tragweite ihres Schreibens an den Tag gelegt, Regierungschefin Dreyer schaue nur stillschweigend zu.

SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler warf der Opposition dagegen übertriebene Kritik vor. Von einer systematischen Beeinflussung der Medien zu sprechen sei «abstrus» und «deplatziert». Bätzing-Lichtenthäler räumte jedoch ein: «Das Verfassen dieses Briefes – man muss es so klar sagen – war ein Fehler.»

Raab hatte sich in einem Schreiben an die SWR-Landessenderdirektorin Ulla Fiebig zu einem Beitrag im SWR-Fernsehen geäußert, konkret zu einer Schalte mit einem politischen Korrespondenten. Darin ging es um die politische Zukunft von SPD-Politiker Roger Lewentz, der als rheinland-pfälzischer Innenminister im Zusammenhang mit der Ahrtal-Flutkatastrophe zurückgetreten ist.

Der Korrespondent gab unter anderem folgende Einschätzung ab: «Das dürfte bundesweit wahrscheinlich einmalig sein, dass ein Landesinnenminister, der die politische Verantwortung für die vielen Toten dieser schrecklichen Ahr-Katastrophe übernehmen muss, weiterhin Landesvorsitzender seiner Partei bleibt.» Diese Äußerung kritisierte Raab in ihrem Brief an den SWR als «objektiv falsch». Fiebig antwortete schriftlich, der Satz des Korrespondenten werde als Meinungsäußerung und nicht als Tatsachenbehauptung eingestuft.

Die Oppositionsfraktionen von CDU und Freien Wählern hatten die Sondersitzung beantragt. Die Opposition wertet den Brief als einen unzulässigen Versuch der Einflussnahme auf Berichterstattung zugunsten eines Parteifreundes sowie als eine Drohung gegen den Sender, auch weil das Schreiben einen Briefkopf der Landesregierung hatte. Raab räumte in der vergangenen Woche Fehler ein und legte ihre Mandate in SWR-Gremien nieder.