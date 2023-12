Wetter

Offenbach

Es bleibt mild und feucht an Rhein, Mosel und Saar

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt auch nach Weihnachten unbeständig und vor allem mild. Am Mittwoch zieht der Regen zunächst Richtung Nordosten ab und es bleibt bei maximal zehn Grad niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Richtung Abend kommt in höheren Lagen der Eifel örtlich Wind auf, auch starke Böen sind möglich.