Deutscher Wetterdienst

Erst trocken, dann Schnee und Glätte

Zunächst bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ruhig, bevor es am Mittwoch zu starkem Schneefall kommt. Am Dienstag ist es tagsüber meist bewölkt, längere sonnige Abschnitte sind aber möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 3 Grad, Höchstwerte erwartet der DWD am Rhein.