Erneut viele Führerschein-Umtausche erwartet

Beim Führerscheintausch naht eine Frist für die geburtenstarken Jahrgänge 1965 bis 1970. Die Führerscheinstellen in Rheinland-Pfalz berichten von teils hoher Termin-Nachfrage. Von Digitalisierung kann hier aber noch nicht die Rede sein.

ARCHIV – Ein rosafarbener Führerschein liegt auf einem Tisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Illustration

Mainz (dpa/lrs). In den Führerschein-Behörden in Rheinland-Pfalz geht das Langzeitprojekt für den Umtausch von alten Fahrerlaubnissen zu fälschungssicheren Scheckkarten in die nächste Runde. In wenigen Wochen endet die nächste Frist für besonders geburtenstarke Jahrgänge. Online kann man den Antrag im Bundesland bislang aber noch nicht stellen. Die Stadtverwaltungen erwarten vor dem Ende der Frist einen Anstieg bei den Anträgen – teils müssen Antragsstellende sich gedulden, bis sie einen Termin bekommen.

Warum ist der Umtausch notwendig?

Der Führerschein soll bis 2033 in der EU einheitlich und fälschungssicher werden. Um alle auf das dann nur noch gültige Scheckkarten-Format zu bringen, müssen bundesweit rund 43 Millionen Dokumente umgetauscht werden. Das betrifft generell alle Führerscheine für Autos und Motorräder, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden.

Alle Menschen, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurden, mussten bis 19. Januar 2022 ihren Papierführerschein in einen EU-Kartenführerschein tauschen. Die Jahrgänge 1959 bis 1964 hatten eine Frist bis zum 19. Januar dieses Jahres. Bis zum 19. Januar 2024 sind die Jahrgänge 1965 bis 1970 nun zum Tausch verpflichtet.

Das sagen die Stadtverwaltungen

In diesem Jahr seien in Mainz bislang 3170 Umtauschanträge eingegangen, teilte ein Sprecher mit. «Wir erwarten, dass im Januar 2024 die Antragszahl nochmals deutlich ansteigt, wie stets, wenn eine Frist endet», hieß es weiter. Anträge nimmt außer der Führerscheinstelle auch das Bürgerbüro entgegen.

Für einen Termin brauche es derzeit eine Vorlaufzeit von etwa zwei bis vier Wochen. Wenn abgesagte Termine frei werden, geht es teils aber auch schneller. Die Kapazitäten zur Bearbeitung reichten demnach grundsätzlich aus: Es wurden zwei zusätzliche Stellen geschaffen. Bislang sei aber noch nicht absehbar, wie viele Führerscheine aus den Jahrgängen noch umgetauscht werden müssen, und wann diese eintreffen.

In Koblenz registriere man aktuell einen deutlichen Anstieg bei den Anträgen, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Zur Bearbeitung waren zunächst zwei zusätzliche Stellen geschaffen worden. Derzeit seien diese aber vakant. «Die Terminvergabe online ist für Wochen ausgebucht, aber Anfragen per Telefon oder per E-Mail können wegen Terminabsagen oft von einem über den anderen Tag abgewickelt werden», hieß es weiter.

Die Stadt Trier verzeichnete in diesem Jahr bislang 2053 Anträge, mit einem Spitzenwert von 437 im Januar – kurz vor dem Ende der vergangenen Frist. Bürokratisch unkomplizierter scheint hier die Antragsstellung: Laut einer Sprecherin der Stadt muss man in Trier im Schnitt zwei bis vier Tage auf einen Termin warten, teils bekommt man ihn auch am selben Tag. Es gebe genug Personal, um die Anträge zu bearbeiten, hieß es.

In Landau in der Pfalz gehen derzeit rund 45 Anträge die Woche ein. «Die Zahl hat sich in den vergangenen drei Monaten verdoppelt beziehungsweise teilweise verdreifacht», sagte eine Sprecherin. «Die Kapazitäten sind aktuell ausreichend, da wir zu Beginn der Umtauschaktion eine Halbtagsstelle auf eine Vollzeitstelle aufgestockt haben.» Aktuell müssten die Menschen rund 14 Tage auf einen Termin warten.

Infoseite Landesregierung zum Führerschein-Umtausch