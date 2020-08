Erneut mehr als 1000 Festnahmen in Belarus

Es ist die dritte Gewaltnacht in Belarus in Folge. Der Sicherheitsapparat geht hart vor – und setzt Schusswaffen ein. Die Bundesregierung verurteilt das Vorgehen scharf.

Minsk (dpa). Bei weiteren Protesten gegen die umstrittene Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) sind mehr als 1000 Menschen festgenommen worden.

Die Polizei setzte in der Nacht zum Mittwoch auch Schusswaffen ein, wie das Innenministerium mitteilte. Proteste gab es demnach in 25 Städten, darunter in der Hauptstadt Minsk.

Die Bundesregierung hat das Vorgehen unterdessen scharf verurteilt. „Das ist eine regelrechte Repressionswelle, die da rollt, mit tausenden Festnahmen nach Wahlen, die weder fair noch frei waren“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. „Alle die in Belarus verhaftet wurden, weil sie friedlich für ihre demokratischen Rechte demonstriert haben, müssen freigelassen und müssen gehört werden“, sagte er. Am Freitag werde im Kreis der EU-Außenminister über gemeinsame Schritte beraten.

Seibert kritisierte „Festnahmen von Mitglieder der politischen Opposition, Festnahmen von Bürgerinnen und Bürgern, die nichts anderes getan haben, als öffentlich ihrem Wunsch nach politischem Wandel Ausdruck zu verleihen“. Auch Journalisten aus dem In- und Ausland seien festgenommen worden.

Polens Präsident Andrzej Duda hat unterdessen an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen appelliert, von der Führung in Belarus einen Verzicht auf Gewalt und die Freilassung inhaftierter Demonstranten zu verlangen. Die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft müsse sich auf die Menschenrechtssituation und die Eskalation der Repressionen gegen Demonstranten richten, die das Ergebnis der Präsidentenwahl infrage stellten, heißt es in dem Schreiben vom Donnerstag laut Nachrichtenagentur PAP.

Die Reaktion des UN-Menschenrechtsrats solle die Verantwortlichen in Minsk auffordern, keine Gewalt gegen friedliche Protest-Teilnehmer anzuwenden und alle diejenigen freizulassen, die für die Ausübung ihrer Bürgerrechte inhaftiert worden seien.

Den Behörden in Belarus zufolge wurden 50 Menschen mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Zudem seien 14 Uniformierte verletzt worden. Einige von ihnen hätten in Kliniken gebracht werden müssen. In 17 Fällen werde nun wegen Angriffen auf die Sicherheitskräfte ermittelt.

Damit gab es in den vergangenen Tagen bereits mehr als 6000 Festnahmen. Seit Sonntag gehen die Menschen jeden Abend gegen Fälschungen bei der Präsidentenwahl auf die Straße. Es sind die größten Proteste, die die Ex-Sowjetrepublik je erlebt hat.

Am Dienstag hatte sich die Präsidentenkandidatin Swetlana Tichanowskaja im EU-Nachbarland Litauen in Sicherheit gebracht. In einer Videobotschaft hatte sie die Demonstranten dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Das Video soll Berichten zufolge unter Druck der Behörden noch vor ihrer Ausreise aufgenommen worden sein.

Die 37-Jährige wird von ihren Unterstützern als Siegerin der Abstimmung vom Sonntag gesehen. Staatschef Alexander Lukaschenko hatte von der Wahlkommission 80 Prozent der Stimmen zugesprochen bekommen, Tichanowskaja dagegen nur 10 Prozent. Auch die Bundesregierung und die EU haben massive Zweifel an dem Ergebnis geäußert.

Dem Innenministerium zufolge blockierten in Minsk etwa 400 Menschen Straßen. Die Polizei habe die Proteste aufgelöst. In Brest an der Grenze zum EU-Mitglied Polen habe ein Polizist nach einem Angriff Warnschüsse abgegeben und dann auch gezielt geschossen. Ein Mensch sei verletzt worden. Einsatzkräfte in schwarzen Masken und Uniformen ohne Erkennungsmarken hatten Videos zufolge wahllos Menschen auf der Straße aufgriffen und mit Knüppeln auf sie eingeschlagen.

