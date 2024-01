Warnstreiks

Mainz

Erneut Arbeitsniederlegungen im privaten Busgewerbe

Im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz wird es erneut zu Arbeitsniederlegungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte für diesen Donnerstag und Freitag Warnstreiks der Tarifbeschäftigten an. Als Grund nannte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Mittwoch das unzureichende Angebot der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen für die rund 4000 Beschäftigten der Branche im Land.