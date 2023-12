Wiederaufbau Ahrtal

Mainz

Erleichterungen für ausländische Arbeitskräfte verlängert

Die Regelung zur erleichterten Einreise für ausländische Arbeitskräfte zum Wiederaufbau im Ahrtal ist um ein weiteres Jahr bis Ende 2024 verlängert worden. Das berichtete Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Freitag in Mainz. «Allein in den vergangenen zweieinhalb Jahren wurden von der Zentralen Ausländerbehörde für Fachkräfteeinwanderung Rheinland-Pfalz fast 900 Vorabzustimmungen zu Visa erteilt.» Um das Visumverfahren zu beschleunigen, könnten die Arbeitgeber alle Unterlagen direkt bei der Zentralstelle für Fachkräfteeinwanderung Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern einreichen. Die Regelung des Bundesinnenministeriums war bereits 2022 bis Ende dieses Jahres verlängert worden.