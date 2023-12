Wetter

Mainz

Ergiebiger Regen lässt Hochwassergefahr steigen

Die ergiebigen Regenfälle lassen die Wasserstände von Rhein, Mosel und andere Flüssen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder steigen. Die Höchststände an den Pegeln am Oberrhein in Maxau sowie am Mittelrhein in Kaub werden zwischen Sonntag (24.12.) und Dienstag (26.12.) erwartet, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte. Sie entsprächen einem Hochwasser, das etwa alle zwei Jahre vorkomme. Da der meiste Regen noch fallen werde, seien die Vorhersagen derzeit noch sehr unsicher.