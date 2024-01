Wetter

Neuwied

Erdmännchen, Pinguin und Co.: Tiere im Zoo trotzen der Kälte

Die Tiere im Zoo Neuwied kommen mit dem Schnee und der Kälte in der Regel problemlos zurecht. «Viele unserer Tiere stammen ohnehin aus Lebensräumen, in denen es zeitweise ähnlich kalt wird, wie jetzt bei uns», teilte Alexandra Japes, Sprecherin des Zoos, am Donnerstag mit. «Wir passen bereits im Herbst mit dem Abfall der Temperatur die Futterrationen an, so dass der erhöhte Energiebedarf bei Kälte gedeckt ist.»