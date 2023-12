Namensforscher

Ahrensburg

Emilia und Noah sind die beliebtesten Baby-Vornamen 2023

Emilia und Noah sind nach einer Statistik des Namensforschers Knud Bielefeld bundesweit die beliebtesten Vornamen bei Babys in diesem Jahr gewesen. Der Mädchen-Vorname Emilia führt auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Hitliste des Namensforschers an. Während Noah der Erhebung zufolge auch im Saarland besonders beliebt ist – gefolgt von Elias und Matteo -, liegt Theo bei den Jungen-Vornamen in Rheinland-Pfalz vorne. Dahinter folgen Noah und Matteo. Bei den Vornamen für Mädchen landeten in Rheinland-Pfalz Sophia und Emma auf den Plätzen zwei und drei, im Saarland Ella und Sophia.