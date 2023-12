2. Bundesliga

Spiesen-Elversberg

Elversberg startet am 2. Januar wieder mit dem Training

Die SV Elversberg nimmt am 2. Januar die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga auf. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Der Aufsteiger hatte die Hinrunde unter der Regie von Trainer Horst Steffen mit 24 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz abgeschlossen.