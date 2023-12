Feuerwehreinsatz

Trier

Elf Verletzte bei Wohnungsbrand in Trier

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus sind in Trier elf Menschen verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien am Samstagabend zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung ausgerückt, teilte die Feuerwehr mit. Der Bewohner der Wohnung wurde aus den Räumlichkeiten gerettet und mit einer mittelschweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zehn weitere Bewohner des Hauses, die sich selbst in Sicherheit gebracht hatten, erlitten den Angaben zufolge leichte Rauchgasvergiftungen. Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar.