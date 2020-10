Einzige TV-Debatte der Vize-Kandidaten zur US-Wahl begonnen

Die Veranstaltung am Mittwochabend (Ortszeit) in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah wurde vom Corona-Ausbruch im Weißen Haus überschattet: Harris (55) und Pence (61) bestritten ihr Duell auf etwa 3,7 Metern Distanz zueinander und getrennt von Plexiglasscheiben. Die Pandemie dürfte wenige Tage nach Bekanntwerden der Infektion von Präsident Donald Trump und zahlreichen Fällen in seinem Umfeld auch zentrales Thema in dem rund 90-minütigen Streitgespräch werden.

Moderatorin ist die Journalistin Susan Page, die das Hauptstadtbüro der Zeitung „USA Today“ leitet. Für die wenigen Zuschauer der Debatte vor Ort galt eine Maskenpflicht.

Vor gut einer Woche lieferten sich Amtsinhaber Trump und sein Herausforderer Joe Biden ihre erste TV-Debatte. In normalen Wahljahren ist das Duell zwischen den Vize-Kandidaten eher ein Nebenschauplatz. Die diesjährige Debatte gilt als bislang wichtigste ihrer Art. Biden (77) und Trump (74) sind die ältesten Kandidaten, die sich je auf die Präsidentschaft beworben haben.

Trumps Corona-Infektion dürfte den Wählern ein neues Bewusstsein dafür gegeben haben, dass der Vizepräsident die Präsidentschaft während einer Amtszeit übernehmen oder zumindest zeitweise die Macht übertragen bekommen könnte.

