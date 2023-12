Handel

Mainz/Trier

Einzelhandelsverband: Weihnachtsgeschäft noch ausbaufähig

Das Weihnachtsgeschäft ist nach Einschätzung des Präsidenten des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, Jan Sebastian, bislang eher verhalten verlaufen. «Es ist ausbaufähig», sagte Sebastian, der selbst ein Juweliergeschäft in Mainz betreibt, der Deutschen Presse-Agentur. Ende November sei das Geschäft recht schwach angelaufen, auch der Anfang des Dezembers sei nicht so stark wie erhofft gewesen. Aber: «Die entscheidenden Tagen kommen erst noch.» Eine gewisse Kaufzurückhaltung sei immer noch da. Zwar seien viele Menschen etwa in der weihnachtlich geschmückten Innenstadt von Mainz unterwegs, aber bei der Geschenkeauswahl werde genau geschaut.