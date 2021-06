Eingeklemmt: 25-Jährige nach Unfall bei Nentershausen aus Pkw befreit

Bei einem Unfall an der sogenannten „Todeskreuzung“ im Bereich der Landesstraßen 154 und 317 sind zwei Personen gestern in der Nähe von Nentershausen schwer verletzt worden. 25 Feuerwehrkräfte aus Dreikirchen, Wallmerod und Obererbach mussten eine junge Frau mit der Rettungsschere aus ihrem Fahrzeugwrack befreien.

Gegen 15.45 hatte die 25-Jährige mit ihrem Fahrzeug die L 317 aus Wallmerod kommend befahren, als sich aus Richtung Nomborn ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Pkw der Kreuzung näherte. Laut Polizei übersah er ein Stoppschild und krachte mit seinem Pkw seitlich in das Fahrzeug der 25-Jährigen. Beide am Unfall beteiligten Personen wurden so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. kdh