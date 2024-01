Südliche Weinstraße

Altdorf

Eine Schwerverletzte bei Auto-Zusammenstoß

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist in der Pfalz eine Frau schwer verletzt worden. Ein 68-Jähriger sei beim Abbiegen zwischen Altdorf und Gommersheim (Kreis Südliche Weinstraße) am Dienstag mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort kam es demnach zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 76-Jährigen, das sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die schwer verletzte Fahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Autoinsassen seien leicht verletzt worden.