Glücksspiel

Koblenz

Eine Million Euro für Lottospieler aus Hunsrück

Ein Lottospieler aus dem Hunsrück hat zum Jahresauftakt eine Million Euro gewonnen. Das Los für den Hauptgewinn in der rheinland-pfälzischen Lotterie «Neujahrs-Million» sei bereits am Morgen des 25. November gekauft worden, teilte Lotto in Koblenz am Dienstag mit. Da ohne Kundenkarte gespielt wurde, muss sich der Gewinner bei Lotto melden. Die insgesamt 250.000 Lose für die «Neujahrs-Million» waren nur in Rheinland-Pfalz erhältlich gewesen.