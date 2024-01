Löscharbeiten

Züsch

Ein Verletzter bei Scheunenbrand

Beim Brand einer Scheune in Züsch im Kreis Trier-Saarburg ist in der Silvesternacht ein Bewohner des unmittelbar angrenzenden Hauses verletzt worden. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Brandursache war vorerst unklar. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden, ein fehlgeleiteter Böller werde dagegen nicht angenommen, sagte ein Polizeisprecher.