Gesundheit

Berlin/Saarbrücken

Eigenanteil für Platz in Pflegeheim steigt weiter

Für pflegebedürftige Menschen in saarländischen Heimen ist der Eigenanteil trotz erhöhter staatlicher Zuschüsse weiter gestiegen. So war mit Stand 1. Januar 2024 für das erste Jahr im Heim durchschnittlich eine Zahlung von 2981 Euro aus eigener Tasche fällig, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen in Berlin ergab. Das waren 199 Euro mehr als Anfang 2023.