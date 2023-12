Wasser

Mainz

Eder: Wiederaufbau des Ahrtals mit vielen Projekten

Der Wiederaufbau im zerstörten Ahrtal nimmt nach Einschätzung der grünen Umweltministerin Katrin Eder 2024 Fahrt auf. Viele Projekte gingen dann von der Planungs- und Genehmigungsphase in die Bauphase über, kündigte die auch für Klimaschutz zuständige Ministerin am Donnerstag in Mainz an. 272 der im wasserwirtschaftlichen Bereich eingereichten Förderanträge seien bereits bewilligt worden. Das seien etwa 84 Prozent. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal entstand im Sommer vor rund zweieinhalb Jahren hoher Schaden.