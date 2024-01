DWD hebt Unwetterwarnung auf – am Wochenende Schnee

Nach einigen regenreichen Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zumindest etwas trockener werden. Der Deutsche Wetterdienst hob seine Unwetterwarnung vor Dauerregen für die beiden Länder am frühen Freitagmorgen auf.

ARCHIV – Starkregen prasselt während eines Gewitters auf eine Straße. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Barweiler (dpa/lrs) – Vor allem in der Pfalz könne es am Freitag jedoch noch etwas Regen geben, schrieb der DWD. Am Abend könne es dann im Norden von Rheinland-Pfalz regnen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 7 bis 11 Grad und in der Eifel bei 4 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich gelegentlich zu Böen steigere. Vor allem in der Eifel und in höheren Lagen rechnet der DWD auch mit steifen und teils stürmischen Böen.

Am Samstag regne es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gebietsweise leicht; besonders am Abend schneie es ab den mittleren Lagen auch. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei maximal 2 bis 7 Grad, im höheren Bergland gibt es mit minus 1 Grad bereits leichten Frost. Der Wind sei schwach bis mäßig.

Am Sonntag gebe es örtlich ein wenig Schnee, der Nachmittag sei jedoch überwiegend trocken, schrieb der DWD weiter. Das Thermometer zeige maximal minus 2 bis 3 Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger und leicht böiger Wind.

