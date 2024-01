Wetter

Mainz/Saarbrücken

DWD: Auch am Donnerstag noch Schnee und Glätte

In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden noch bis zum Donnerstagvormittag viel Schnee und auch Glätte erwartet. Es sei weiterhin mit größeren Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst in seinem Warnlagebericht am Mittwochabend mit. Für Donnerstagmittag prognostizierte er eine Wetterberuhigung.