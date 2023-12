Kommunen

Trier

Dritter Jahrestag der Amokfahrt: Stilles Gedenken in Trier

Drei Jahre nach der tödlichen Amokfahrt in Trier wird heute erneut an die Opfer erinnert. An einer Gedenktafel an der Porta Nigra wird der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) einen Kranz niederlegen (13 Uhr), teilte die Stadt mit. Anschließend gibt es auf Wunsch von Betroffenen und Angehörigen ein stilles Gedenken im Dom. Die große Domglocke werde zur damaligen Tatzeit ab 13.46 Uhr vier Minuten lang läuten.