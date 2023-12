Dreyer spricht krankheitsbedingt nicht im Bundestag

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird an diesem Freitag – anders als geplant – nicht im Bundestag reden. Die SPD-Politikerin sei erkrankt, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Mainz mit. Dreyer hatte bei den Haushaltungsberatungen zu den Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichts-Urteils auf die Hilfen für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal sprechen wollen.

ARCHIV – Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Dreyer fehlte am Donnerstag – wie eine Reihe Abgeordneter – krankheitsbedingt auch im Landtag in Mainz. Am Mittwoch hatte die Regierungschefin im Plenum noch konsequent Maske getragen. Husten, Schnupfen und Heiserkeit waren an beiden Plenartagen bei vielen Abgeordneten und Besuchern deutlich zu hören.