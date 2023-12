Landtag

Mainz

Dreyer: Raab hat richtige Konsequenzen gezogen

Die stark in die Kritik geratene Staatssekretärin Heike Raab hat nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) die richtigen Konsequenzen gezogen. Sie habe nach ihrem kritischen Brief an den SWR öffentlich Fehler eingeräumt und ihr Mandat in den Gremien des Senders niedergelegt, sagte Dreyer am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags in Mainz.